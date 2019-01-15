Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035152
|1,19
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050351
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037744
|0,98
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034075
|0,97
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,049052
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011915
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013172
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034525
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,030395
|0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029380
|0,86
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,022086
|0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,053943
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,066016
|0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029961
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045345
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,091544
|0,71
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050390
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018967
|1,28
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018351
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016848
|0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009501
|0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,018816
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024961
|1,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015079
|1,49
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024320
|1,49
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023753
|1,49
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015191
|1,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,053631
|0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020568
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019269
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050828
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036808
|0,07