Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054927 0,96 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054927 0,96
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015538 0,80
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033572 0,76
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,054106 0,74
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050859 0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013242 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017238 1,56
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016689 1,32
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024610 1,31
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056614 1,28
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077299 1,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF 0,089332 1,41
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021409 1,20
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013429 1,17
NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,037636 1,09
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,028754 1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019497 0,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013525 0,68
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009557 0,59
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014057 0,51
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017287 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049275 0,08
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,056774 0,07
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019282 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039842 0,07
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021512 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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