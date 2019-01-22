Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084793
|0,31
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056296
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084029
|0,25
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,055540
|0,24
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,061764
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034175
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053103
|0,30
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,023299
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,013326
|0,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065661
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,063032
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,012843
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011419
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020056
|0,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013932
|0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009821
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011458
|0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,018952
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,050522
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036971
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,042313
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023741
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020656
|0,06