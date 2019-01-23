Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,017527
|0,15
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049480
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037164
|0,11
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,054449
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,055714
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013615
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011961
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017943
|2,38
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018822
|2,30
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069622
|2,21
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021496
|2,17
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060537
|2,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,095051
|1,69
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022669
|1,65
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017582
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019238
|1,24
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010660
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009909
|0,90
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014597
|0,75
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014031
|0,71
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020195
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011499
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
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|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024024
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023401
|0,38
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023872
|0,38
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022858
|0,38
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014628
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018649
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,053729
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020669
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019364
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,050553
|0,06