Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

6 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017527 0,15 Garanti Em. Hay. Değ.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017527 0,15
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049480 0,15
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037164 0,11
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,054449 0,11
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055714 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013615 0,69
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011961 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017943 2,38
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018822 2,30
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069622 2,21
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021496 2,17
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060537 2,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF 0,095051 1,69
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022669 1,65
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017582 1,36
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019238 1,24
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010660 1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009909 0,90
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014597 0,75
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014031 0,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020195 0,69
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011499 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024024 0,38
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023401 0,38
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023872 0,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022858 0,38
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014628 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018649 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,053729 0,06
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020669 0,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019364 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,050553 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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