Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030340 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030340 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055435 0,32
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051419 0,26
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015698 0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045586 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013661 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026208 1,26
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018127 1,03
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070190 0,82
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021661 0,77
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060993 0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015230 0,56
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013689 0,55
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013778 0,55
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014153 0,50
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014758 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014172 1,00
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020393 0,98
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014731 0,92
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009976 0,68
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016170 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017673 0,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017009 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051107 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,054700 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037016 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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