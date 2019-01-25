Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030571
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,055846
|0,74
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015780
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,054520
|0,47
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018057
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013775
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011961
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026834
|2,39
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019272
|1,77
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,112731
|1,75
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071407
|1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062049
|1,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022967
|1,23
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017869
|1,22
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010801
|1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019498
|1,04
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,096476
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014422
|1,76
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020750
|1,75
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014963
|1,57
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010124
|1,48
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011620
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,054904
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,042391
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,053664
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040066
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,050614
|0,06