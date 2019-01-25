Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

29 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030571 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030571 0,76
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055846 0,74
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015780 0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,054520 0,47
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018057 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013775 0,83
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011961 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026834 2,39
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019272 1,77
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112731 1,75
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071407 1,73
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062049 1,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022967 1,23
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017869 1,22
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010801 1,07
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019498 1,04
NN Hay. Em. Karma EYF 0,096476 1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014422 1,76
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020750 1,75
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014963 1,57
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010124 1,48
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011620 0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,054904 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042391 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053664 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040066 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,050614 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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