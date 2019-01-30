Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056482 1,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056482 1,28
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085072 1,27
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045443 1,26
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024664 1,24
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061230 1,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013910 1,02
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012090 0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046163 3,49
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019731 3,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054789 3,07
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028535 2,94
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090485 2,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023487 2,47
NN Hay. Em. Karma EYF 0,098021 2,15
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011000 2,11
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019824 2,06
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018196 2,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010301 1,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015188 1,20
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018515 1,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014606 0,98
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021007 0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025132 2,75
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022148 2,66
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024451 1,76
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014769 1,76
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014891 1,76
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021692 0,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049691 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,050769 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037153 0,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019446 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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