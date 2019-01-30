Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056482
|1,28
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,085072
|1,27
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045443
|1,26
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,024664
|1,24
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061230
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013910
|1,02
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012090
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046163
|3,49
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019731
|3,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054789
|3,07
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028535
|2,94
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090485
|2,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023487
|2,47
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,098021
|2,15
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011000
|2,11
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019824
|2,06
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018196
|2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010301
|1,31
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015188
|1,20
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018515
|1,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014606
|0,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021007
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025132
|2,75
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022148
|2,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024451
|1,76
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014769
|1,76
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014891
|1,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021692
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049691
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,050769
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,037153
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019446
|0,06
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