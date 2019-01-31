Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031115
|0,83
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015964
|0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056503
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,052253
|0,57
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,059048
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013923
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046592
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029250
|0,82
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,085099
|0,45
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,052491
|0,45
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,099162
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014218
|0,92
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014200
|0,87
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014071
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014378
|0,80
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014526
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021254
|1,18
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014771
|1,13
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015285
|0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017600
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011750
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049727
|0,07
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,057293
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,053381
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017082
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020769
|0,06