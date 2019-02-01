Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031826
|2,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016190
|1,42
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059198
|1,22
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,038981
|1,14
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,052843
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013957
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027376
|0,67
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034318
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029326
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063906
|0,23
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,115683
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014380
|2,20
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015494
|2,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014507
|2,03
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014670
|2,03
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014817
|2,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017784
|1,05
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010620
|0,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015139
|0,50
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015036
|0,49
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014840
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049764
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021720
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040239
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017093
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,053894
|0,06