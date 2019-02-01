Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

43 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031826 2,29 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031826 2,29
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016190 1,42
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059198 1,22
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,038981 1,14
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,052843 1,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013957 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027376 0,67
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034318 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029326 0,26
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063906 0,23
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,115683 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014380 2,20
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015494 2,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014507 2,03
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014670 2,03
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014817 2,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017784 1,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010620 0,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015139 0,50
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015036 0,49
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014840 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049764 0,07
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021720 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040239 0,06
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017093 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053894 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bel Ağrısını Dindirmek İçin 700 Yıl Önceki Tedaviyi Uyguladı, İşe Yaradığını Görünce Patentini Aldı İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar

Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]