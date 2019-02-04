Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

54 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057371 0,48 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057371 0,48
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031958 0,41
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016166 0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055796 0,36
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059802 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011220 0,99
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014538 0,94
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015596 0,66
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014589 0,57
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014017 0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010663 0,40
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015071 0,35
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018110 0,34
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011141 0,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015235 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023284 0,18
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024391 0,16
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025587 0,16
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014523 0,15
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023897 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019508 0,20
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038311 0,19
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037267 0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054126 0,19
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055240 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan Emsal Karar: Otoparktan Çalınan Araçtan İşletme Sorumlu Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu

Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı Fiyat İndiriminin Ardından Çin'de iPhone Satışları Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]