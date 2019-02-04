Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057371
|0,48
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031958
|0,41
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016166
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,055796
|0,36
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,059802
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011220
|0,99
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014538
|0,94
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015596
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014589
|0,57
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,014017
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010663
|0,40
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015071
|0,35
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,018110
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011141
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015235
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023284
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024391
|0,16
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025587
|0,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014523
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023897
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019508
|0,20
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,038311
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,037267
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,054126
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,055240
|0,18