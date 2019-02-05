Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,055764
|0,41
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033544
|0,40
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047430
|0,39
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,048928
|0,35
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033057
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012057
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029226
|0,50
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034238
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014470
|0,54
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017753
|0,54
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065376
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045506
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012671
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018238
|0,51
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015644
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010682
|0,18
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015104
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015165
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020832
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049873
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017802
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055102
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,037290
|0,06