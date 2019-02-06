Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030191
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018087
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,056624
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,052397
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034561
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013881
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012058
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027017
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021076
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033592
|0,71
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051594
|0,41
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,097469
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,063635
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,093539
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024254
|0,50
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,051624
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023216
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017049
|0,34
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016421
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011154
|0,09
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014833
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,018130
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017145
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054060
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017813
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,055308
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019531
|0,06