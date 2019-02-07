Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056131
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045193
|0,63
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,058707
|0,61
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,085534
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,061590
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013910
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012077
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027275
|0,95
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044619
|0,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,083795
|0,17
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,097637
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,110549
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,094133
|0,64
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,051889
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,013158
|0,45
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029678
|0,45
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065660
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015108
|1,01
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017150
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014540
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018248
|0,39
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016484
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
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|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014605
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023979
|0,25
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014484
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023358
|0,24
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023836
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,053601
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040306
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021792
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049929
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,042646
|0,06