Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049130
|0,43
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033551
|0,35
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047478
|0,33
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033238
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036977
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012127
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013926
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072463
|0,52
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044837
|0,49
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022312
|0,49
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024155
|0,46
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,104567
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010583
|0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023390
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011303
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,013198
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,011182
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011801
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017284
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010252
|0,58
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018342
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014600
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023077
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024351
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024721
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021776
|0,08
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025544
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017835
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055203
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,037358
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019555
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054126
|0,06