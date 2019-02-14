Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057229 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057229 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046806 0,16
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048771 0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055691 0,15
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059647 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011371 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010624 0,18
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,049938 0,17
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094293 0,16
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015591 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011643 0,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010729 0,10
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015176 0,09
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016581 0,08
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018214 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053832 0,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017226 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051238 0,06
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,057774 0,06
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038542 0,06
Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek

Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:30:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]