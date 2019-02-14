Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057229
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046806
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,048771
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,055691
|0,15
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,059647
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011371
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010624
|0,18
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,049938
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,094293
|0,16
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,015591
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011643
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010729
|0,10
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015176
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016581
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,018214
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,053832
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017226
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,051238
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,057774
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,038542
|0,06