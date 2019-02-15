Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049513
|0,62
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033737
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042941
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045366
|0,55
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030414
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012202
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045832
|1,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054995
|1,13
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,105081
|1,03
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024273
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,074184
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,066123
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023218
|0,56
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018244
|0,55
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,104385
|0,47
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010939
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018473
|0,83
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015783
|0,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014567
|0,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020938
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011231
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023280
|0,47
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014746
|0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024213
|0,47
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014623
|0,47
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023446
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,053870
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050176
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021898
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017237
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055442
|0,06