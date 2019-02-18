Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057225
|0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034618
|0,21
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019298
|0,19
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,055938
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046824
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013917
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046530
|1,52
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054655
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033965
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021114
|0,71
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019174
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,098711
|0,63
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011003
|0,59
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,015666
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019721
|0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023461
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016660
|0,42
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015225
|0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010305
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011813
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,018168
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025009
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023650
|0,29
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014789
|0,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022026
|0,29
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023105
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040582
|0,19
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055547
|0,19
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019676
|0,19
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054462
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,051365
|0,19