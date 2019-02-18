Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057225 0,24 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057225 0,24
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034618 0,21
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019298 0,19
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,055938 0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046824 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013917 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046530 1,52
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054655 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033965 0,73
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021114 0,71
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019174 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF 0,098711 0,63
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011003 0,59
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015666 0,51
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019721 0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023461 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016660 0,42
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015225 0,40
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010305 0,28
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011813 0,27
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,018168 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025009 0,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023650 0,29
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014789 0,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022026 0,29
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023105 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040582 0,19
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055547 0,19
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019676 0,19
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054462 0,19
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051365 0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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