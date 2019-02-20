Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047996 0,25 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049709 0,22 Anadolu Hayat Em. Borç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047996 0,25
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049709 0,22
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056759 0,22
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033912 0,18
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043072 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012233 0,16
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013899 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054817 0,61
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024654 0,50
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061297 0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029157 0,43
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104830 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036413 0,34
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012388 0,30
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018299 0,28
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,064471 0,25
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014467 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010459 0,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015410 0,29
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021225 0,27
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021511 0,21
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011896 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025424 0,61
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023721 0,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022390 0,60
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024700 0,58
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015042 0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019701 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042995 0,07
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018964 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054531 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051429 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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