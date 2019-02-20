Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047996
|0,25
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049709
|0,22
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056759
|0,22
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033912
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,043072
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012233
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013899
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054817
|0,61
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024654
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061297
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029157
|0,43
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,104830
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036413
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012388
|0,30
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018299
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,064471
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014467
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010459
|0,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015410
|0,29
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021225
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021511
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011896
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025424
|0,61
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023721
|0,60
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022390
|0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024700
|0,58
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015042
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019701
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,042995
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018964
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054531
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,051429
|0,06