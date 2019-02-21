Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

18 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057983 0,20 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057983 0,20
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042184 0,19
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060798 0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018247 0,06
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057094 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013925 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027099 1,07
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046333 0,99
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034309 0,80
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029328 0,59
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083659 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017897 0,68
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012437 0,40
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,037135 0,38
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052514 0,37
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013391 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011939 0,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021078 0,35
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015458 0,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014664 0,31
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010486 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015177 0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024920 0,89
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015048 0,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024254 0,87
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023695 0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040660 0,06
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017300 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055651 0,06
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043022 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055825 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı

24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:18:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]