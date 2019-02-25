Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034569 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034569 0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018288 0,17
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031297 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,052944 0,15
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057211 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014030 0,55
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012294 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027515 1,42
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029689 1,34
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047188 1,23
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024659 1,04
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,106719 1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023485 0,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,064898 0,72
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019774 0,60
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012521 0,57
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036813 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015019 1,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021584 1,45
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015751 1,11
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010674 1,09
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012084 0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019762 0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054834 0,18
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,052104 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051587 0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024229 0,18


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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