Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018390 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018390 0,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020548 0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,053207 0,05
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019421 0,05
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057495 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030019 0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018222 0,49
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012428 0,31
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011600 0,19
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014572 0,17
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013982 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012224 0,18
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019465 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010781 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021203 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037953 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056274 0,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019872 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055004 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Sek, Araç, Ekonomi
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