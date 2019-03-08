Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034763
|0,93
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034390
|0,89
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062170
|0,87
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059308
|0,87
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061638
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012439
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035087
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011741
|0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,030444
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,068092
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046856
|0,20
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,016348
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019005
|0,97
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017565
|0,33
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018815
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012356
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010821
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025245
|0,92
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022223
|0,88
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014902
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024463
|0,82
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014768
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021228
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018142
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019896
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055069
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055210
|0,06