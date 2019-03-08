Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034763 0,93 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034763 0,93
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034390 0,89
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062170 0,87
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059308 0,87
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061638 0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012439 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035087 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011741 0,76
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030444 0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068092 0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046856 0,20
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,016348 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019005 0,97
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017565 0,33
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018815 0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012356 0,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010821 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025245 0,92
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022223 0,88
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014902 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024463 0,82
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014768 0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021228 0,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018142 0,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019896 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055069 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055210 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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