Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

42 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050934 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038099 0,32 AvivaSA Em.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050934 0,33
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038099 0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018442 0,17
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019471 0,16
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057641 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012058 0,51
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014360 0,35
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018125 0,28
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013981 0,21
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012375 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019087 0,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017632 0,38
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018856 0,22
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010843 0,20
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011779 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025479 0,93
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015038 0,91
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014902 0,91
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022424 0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024684 0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043499 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055309 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,052036 0,18
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,038065 0,18
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041113 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi

Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler İhtiyaç Sahiplerine Para Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Zarfların Üzerine Not Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]