Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

37 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059573 0,18 NN Hay. Em. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059573 0,18
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,056037 0,17
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025693 0,16
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048769 0,16
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024106 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030430 1,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034927 1,04
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047504 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097395 0,93
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053685 0,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066195 0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046903 0,32
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011785 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012377 0,05
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015344 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017500 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055199 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055343 0,06
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021278 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041138 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:15 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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