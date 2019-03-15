Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059767
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043449
|0,36
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062645
|0,36
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035012
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,034930
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014116
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012479
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027786
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055846
|0,77
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035802
|0,71
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062397
|0,47
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019755
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,068734
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037064
|0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,054687
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,099476
|0,29
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,061931
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010628
|0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015113
|0,71
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021670
|0,70
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015712
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012092
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018218
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,052669
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019224
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054771
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024494
|0,06