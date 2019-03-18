Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018514
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,053535
|0,16
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019527
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,057848
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020649
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014181
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012505
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055316
|1,20
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,075646
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056491
|1,15
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022926
|1,15
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074524
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018299
|0,75
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,100240
|0,75
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011139
|0,68
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018590
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037290
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015898
|1,18
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010747
|1,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021845
|0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015233
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012178
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023903
|0,18
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023645
|0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025600
|0,16
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024586
|0,16
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015157
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055542
|0,18
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020014
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041285
|0,18
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043680
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,056675
|0,18