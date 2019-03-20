Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

3 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043712 0,27 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043712 0,27
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060131 0,26
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058649 0,26
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063000 0,25
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034776 0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012570 0,25
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014270 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036582 1,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056289 0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031616 0,37
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019004 0,36
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028978 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069346 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023985 0,38
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100700 0,38
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,016122 0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047817 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022043 0,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015359 0,35
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019207 0,30
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016285 0,30
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018997 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015251 0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025029 0,52
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015107 0,51
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024343 0,51
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023788 0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021381 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,038270 0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024566 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,052825 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041335 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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