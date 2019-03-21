Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049557 0,11 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035137 0,08 Garanti Em. Hay.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049557 0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035137 0,08
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,051235 0,08
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031422 0,07
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057947 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011778 0,59
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,029733 0,23
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014094 0,13
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012390 0,09
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018377 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011810 0,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010825 0,10
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019223 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012422 0,08
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015389 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051172 0,06
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017593 0,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019292 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056776 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055494 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keylor Navas, Eski Hocası Santiago Solari'yi Topa Tuttu Trabzonspor, Ünal Karaman ile İstikrar Yakaladı Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:21:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]