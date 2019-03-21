Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,049557
|0,11
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035137
|0,08
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,051235
|0,08
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031422
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,057947
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011778
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,029733
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,014094
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012390
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018377
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011810
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010825
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019223
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012422
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015389
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,051172
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017593
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019292
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,056776
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055494
|0,06