Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,051574
|1,06
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035402
|1,03
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,049877
|1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,038529
|0,61
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034845
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012522
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012010
|1,84
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,069337
|0,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,101251
|0,74
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,055688
|0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,014507
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019399
|1,38
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019124
|0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017614
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011858
|0,14
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015444
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,024142
|1,28
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024706
|1,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025392
|1,24
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015472
|1,24
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015323
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055776
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,056912
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,052470
|0,18
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020097
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041458
|0,18