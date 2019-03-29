Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056996
|3,81
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045312
|3,76
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,085363
|3,71
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084414
|3,64
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,055683
|3,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012357
|2,00
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013610
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031177
|4,44
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035809
|3,04
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018062
|1,78
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019479
|1,66
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,097748
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,054046
|3,12
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,098099
|3,03
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,066217
|2,91
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,068165
|2,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046720
|2,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019111
|3,49
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019093
|1,02
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014774
|1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009926
|0,86
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021157
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025420
|3,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015336
|3,36
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015489
|3,32
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,024588
|3,27
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,024160
|3,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021499
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043980
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017682
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,056031
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041568
|0,07