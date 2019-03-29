Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056996 3,81 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056996 3,81
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045312 3,76
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085363 3,71
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084414 3,64
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055683 3,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012357 2,00
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013610 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031177 4,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035809 3,04
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018062 1,78
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019479 1,66
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,097748 1,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054046 3,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,098099 3,03
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066217 2,91
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068165 2,71
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046720 2,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019111 3,49
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019093 1,02
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014774 1,00
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009926 0,86
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021157 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025420 3,38
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015336 3,36
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015489 3,32
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024588 3,27
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024160 3,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021499 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043980 0,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017682 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056031 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041568 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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