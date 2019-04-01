Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031270
|2,99
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,046663
|2,98
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,044044
|2,95
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,076255
|2,90
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,086729
|2,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013715
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012446
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036846
|2,90
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052597
|2,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031822
|2,07
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018404
|1,89
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025747
|1,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,100547
|2,50
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,055367
|2,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,067686
|2,22
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,069461
|1,90
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022019
|1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019434
|1,69
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010086
|1,61
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014979
|1,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020811
|1,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014498
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026256
|0,52
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023102
|0,44
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,024449
|0,33
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,024202
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024763
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041651
|0,20
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055884
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,057175
|0,20
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017717
|0,20
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044067
|0,20