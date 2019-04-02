Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028489
|2,36
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,057602
|1,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,053161
|1,19
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,046655
|1,18
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015251
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013785
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012470
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026045
|1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032076
|0,80
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044481
|0,51
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,095468
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052787
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014016
|2,73
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013150
|2,57
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013592
|2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012948
|2,13
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012875
|2,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020914
|0,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014564
|0,46
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015060
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010902
|0,21
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015005
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,051526
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,057214
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017729
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019436
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055384
|0,07