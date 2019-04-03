Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

9 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028986 1,74 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028986 1,74
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,024854 1,17
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,047166 1,10
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037880 1,09
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015416 1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026294 0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013367 1,76
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013581 1,73
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013094 1,70
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013368 1,66
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013752 1,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020953 0,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014591 0,19
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016232 0,14
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011379 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012434 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051568 0,08
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041708 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039689 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056197 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044126 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Ekonomi
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