Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028986
|1,74
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,024854
|1,17
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,047166
|1,10
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037880
|1,09
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015416
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026294
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013367
|1,76
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013581
|1,73
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013094
|1,70
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013368
|1,66
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013752
|1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020953
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014591
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016232
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011379
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012434
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,051568
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041708
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039689
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,056197
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044126
|0,07