Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

34 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047376 1,06 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047376 1,06
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044856 1,05
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059466 1,02
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077582 1,02
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089115 0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014087 1,65
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012617 1,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019258 4,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027599 4,08
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082231 4,06
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088187 4,06
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050708 4,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019716 3,63
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022970 3,47
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010791 2,68
NN Hay. Em. Karma EYF 0,098425 2,46
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024948 2,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010339 1,97
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015398 1,80
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021410 1,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014912 1,64
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021541 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026265 0,38
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023099 0,26
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025106 0,02
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026140 0,01
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024408 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044185 0,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017763 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041763 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057328 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,052851 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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