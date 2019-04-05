Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,047376
|1,06
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,044856
|1,05
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,059466
|1,02
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077582
|1,02
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,089115
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014087
|1,65
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012617
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019258
|4,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027599
|4,08
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,082231
|4,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088187
|4,06
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,050708
|4,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019716
|3,63
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022970
|3,47
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010791
|2,68
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,098425
|2,46
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024948
|2,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010339
|1,97
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015398
|1,80
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021410
|1,65
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014912
|1,64
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021541
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026265
|0,38
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023099
|0,26
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025106
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,026140
|0,01
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,024408
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044185
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017763
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041763
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,057328
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,052851
|0,07