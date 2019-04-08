Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029430
|1,25
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033612
|1,02
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015567
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023661
|0,87
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,047712
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014119
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012621
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,113843
|0,64
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,100239
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020861
|0,56
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045013
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033773
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014476
|1,43
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013649
|1,41
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013338
|1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013622
|1,20
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013458
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021465
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010936
|0,24
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015205
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014947
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011928
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,056144
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,056292
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,057442
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041846
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,052956
|0,20