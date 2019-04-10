Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,018170
|0,18
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,055092
|0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033538
|0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,023001
|0,14
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015538
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014098
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012677
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054534
|1,46
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027659
|1,44
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019236
|1,30
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021966
|1,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045073
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023062
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014140
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019622
|0,80
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010791
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,056315
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010331
|0,95
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015350
|0,86
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021428
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012033
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014908
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026596
|0,30
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023395
|0,26
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,024719
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,026444
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025398
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,056459
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041898
|0,08
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022612
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,053026
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,051794
|0,07