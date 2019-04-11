Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059266
|0,31
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,061847
|0,31
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,050688
|0,31
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,090130
|0,30
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,059528
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038278
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032897
|0,53
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045148
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,048810
|0,30
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,071604
|0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,031371
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012105
|0,12
| BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,016682
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019695
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019393
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012470
|0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011425
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025878
|0,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015613
|0,53
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015768
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,025162
|0,51
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,024590
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,057552
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,051829
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017832
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,056497
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055713
|0,07