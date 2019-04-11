Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059266 0,31 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059266 0,31
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,061847 0,31
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050688 0,31
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,090130 0,30
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059528 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038278 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032897 0,53
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045148 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048810 0,30
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071604 0,22
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031371 0,20
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012105 0,12
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,016682 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019695 0,30
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019393 0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012470 0,11
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011425 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025878 0,53
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015613 0,53
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015768 0,52
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025162 0,51
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024590 0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057552 0,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051829 0,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017832 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056497 0,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055713 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: AA
Ekonomi
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