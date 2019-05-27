Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032979 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032979 0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,055326 0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019297 0,18
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,018616 0,18
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019968 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013673 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025061 2,09
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048451 2,04
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043335 1,91
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024290 1,85
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055938 1,79
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020946 1,83
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010006 1,21
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018066 1,20
NN Hay. Em. Karma EYF 0,092657 1,19
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013405 1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014051 1,01
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009392 1,01
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020095 0,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013932 0,78
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021108 0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027086 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027964 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018368 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,054656 0,20
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020919 0,20
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059289 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,058101 0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:41 Kaynak: AA
Aviva, Ekonomi
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