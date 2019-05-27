BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,032979
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,055326
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019297
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,018616
|0,18
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019968
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013673
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025061
|2,09
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,048451
|2,04
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,043335
|1,91
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024290
|1,85
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,055938
|1,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020946
|1,83
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010006
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018066
|1,20
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,092657
|1,19
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,013405
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014051
|1,01
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009392
|1,01
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020095
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013932
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021108
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027086
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027964
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,018368
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,054656
|0,20
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020919
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,059289
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,058101
|0,20