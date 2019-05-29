BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037990
|0,28
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,058415
|0,26
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017868
|0,24
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028192
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,058691
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013730
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012845
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024554
|1,81
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,066647
|1,55
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,046825
|1,49
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,100199
|1,49
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,088501
|1,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018227
|1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021080
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,013505
|1,15
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010046
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024431
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014368
|1,89
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009602
|1,87
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014163
|1,49
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020406
|1,44
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,019913
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027046
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027917
|0,11
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026806
|0,10
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,028846
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016570
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,059375
|0,08
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058029
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,053362
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,058079
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020947
|0,07