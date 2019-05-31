BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028523
|1,08
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033431
|0,94
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023642
|0,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015656
|0,75
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015436
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013915
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,045178
|3,35
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050101
|3,19
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016829
|3,09
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065759
|3,08
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017454
|3,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021714
|2,67
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018720
|2,46
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010302
|2,32
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,094746
|1,91
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017913
|1,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009784
|2,04
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014650
|1,92
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014411
|1,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020748
|1,69
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021491
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,059455
|0,10
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058106
|0,08
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045809
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,018415
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043298
|0,06