BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028741
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,027069
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,045554
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,055463
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,054213
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013969
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025763
|1,27
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019970
|1,00
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016996
|0,99
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066406
|0,98
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017625
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014042
|1,15
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012131
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013278
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018874
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021878
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017826
|0,92
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011995
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009840
|0,57
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021611
|0,56
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021463
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,028283
|0,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015991
|0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026509
|0,36
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,026542
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027393
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021016
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,058368
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,054907
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043384
|0,20
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020211
|0,20