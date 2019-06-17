BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054901
|0,77
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037346
|0,72
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052755
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,041113
|0,68
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065035
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012897
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014093
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025933
|0,75
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,080531
|0,59
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,049603
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,106151
|0,58
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,093760
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032488
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,071048
|0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018829
|0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,014562
|0,41
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,057432
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020468
|0,94
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018224
|0,42
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021677
|0,39
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020190
|0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017923
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028669
|1,93
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016709
|1,89
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025167
|1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027694
|1,88
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026587
|1,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,060117
|0,20
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058752
|0,20
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020395
|0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026007
|0,20
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022622
|0,19