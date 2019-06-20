Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

9 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032847 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032847 0,48
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091453 0,46
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049372 0,46
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060006 0,45
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061861 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014352 0,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012973 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053872 0,77
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027038 0,60
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038809 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033720 0,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053525 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074439 0,41
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,014162 0,37
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022957 0,36
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023347 0,34
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,062569 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020415 0,27
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017495 0,26
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012328 0,11
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,019023 0,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019215 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028388 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040567 0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026058 0,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,054104 0,06
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046405 0,06
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018652 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 14:58:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]