BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032847
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091453
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,049372
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060006
|0,45
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,061861
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014352
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012973
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053872
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027038
|0,60
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038809
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033720
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053525
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074439
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,014162
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022957
|0,36
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023347
|0,34
|NN Hay. Em. Den. Değ. EYF
|0,062569
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020415
|0,27
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017495
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012328
|0,11
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,019023
|0,11
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019215
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028388
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,040567
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026058
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,054104
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046405
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,018652
|0,06