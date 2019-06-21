BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031334
|3,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016568
|1,92
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,018151
|1,79
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,062670
|1,77
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,040213
|1,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014382
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027242
|0,75
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,103149
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053712
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,048011
|0,35
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023879
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015246
|2,93
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014451
|2,91
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015378
|2,82
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014167
|2,81
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014403
|2,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018074
|5,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015803
|0,32
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015886
|0,28
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015777
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,018990
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026235
|0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026854
|0,75
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016649
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027595
|0,67
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027601
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058939
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,060307
|0,11
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020459
|0,11
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022692
|0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056038
|0,11