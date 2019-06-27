BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032142
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047037
|0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,035668
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,025396
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,040862
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033680
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014998
|0,46
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,015220
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014811
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015617
|0,42
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014738
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015909
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012409
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058628
|0,10
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059224
|0,10
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,060057
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021360
|0,09
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020556
|0,09