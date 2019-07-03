BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020454
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019797
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016664
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,055804
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,061389
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013084
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014830
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028314
|0,68
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021881
|0,57
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044422
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035006
|0,51
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025268
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014832
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,014554
|0,38
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,017176
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,014858
|0,29
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,016118
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018191
|0,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015681
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022503
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010766
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012937
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026092
|0,03
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027717
|0,02
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027497
|0,02
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016832
|0,02
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,029319
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044226
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,059556
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021439
|0,07
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,060276
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058845
|0,06