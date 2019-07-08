Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

39 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019857 0,18 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019857 0,18
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021914 0,17
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020515 0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,057016 0,16
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,061604 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014784 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092279 0,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058374 0,72
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057344 0,71
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021850 0,65
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044271 0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012074 0,73
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024468 0,56
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,024607 0,53
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,014627 0,42
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011412 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012245 0,29
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011139 0,26
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019890 0,15
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015547 0,15
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010017 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026638 0,27
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028455 0,27
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016887 0,27
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027813 0,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029420 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044359 0,18
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018861 0,18
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046928 0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026351 0,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,059550 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:32 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı! İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:11:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]