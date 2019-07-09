BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054214
|1,57
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036803
|1,48
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052169
|1,37
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036195
|1,22
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033065
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013098
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039039
|1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033678
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012230
|1,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074936
|1,02
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032587
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073071
|0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051007
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020269
|1,91
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,022369
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,017279
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018466
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020414
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026898
|1,66
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027233
|1,64
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026593
|1,61
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016892
|1,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028003
|1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019619
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,061028
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022964
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056707
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,041094
|0,08