BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032589
|2,24
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,018850
|1,22
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,025141
|1,11
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,041587
|1,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017104
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015039
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013203
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058987
|2,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,058357
|1,83
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075018
|1,80
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019899
|1,79
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029342
|1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016190
|2,56
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015086
|2,27
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015032
|2,22
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015960
|2,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014651
|1,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016326
|1,67
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010946
|1,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015873
|1,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022732
|1,42
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021290
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016967
|1,20
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029007
|1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028125
|1,19
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028112
|1,18
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027178
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059466
|0,09
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060003
|0,09
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,060908
|0,09
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,060077
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,056600
|0,08