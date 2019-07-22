Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

50 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033165 1,77 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033165 1,77
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017274 0,99
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052197 0,95
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029793 0,95
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,064002 0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015072 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066727 0,64
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067626 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029503 0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035713 0,46
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044428 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015372 1,90
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015314 1,88
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016466 1,70
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015258 1,60
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015522 1,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016431 0,64
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011016 0,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022864 0,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015965 0,58
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023074 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025645 0,20
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029224 0,19
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027068 0,16
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028409 0,16
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028156 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019021 0,18
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044735 0,18
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047325 0,18
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042508 0,18
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020887 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:18 Kaynak: AA
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